Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Vasco da Gama'nın 19 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Rayan'ı transfer listesine aldı.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDE RAKİPLERİ
Brezilyalı futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan Lyon başta olmak üzere Avrupa'daki birçok kulübün takibinde olduğu vurgulandı.
PERFORMANSI
Vasco de Gama formasıyla 37 maçta görev yapan Rayan, 10 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.
