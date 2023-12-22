Beşiktaş 16 maçta 3 teknik direktör eskitti!

Beşiktaş, Süper Lig'de 16 maçın ardından 3 teknik direktör ile çalıştı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş 16 maçta 3 teknik direktör eskitti!
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22 Aralık 2023 01:12
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın ardından Rıza Çalımbay ile de yollar ayrıldı.

Siyah beyazlı takım, bu ayrılıkla birlikte 16 maçta 3 teknik adam ile çalışmış oldu.

İLK AYRILIK ŞENOL GÜNEŞ

Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 7 maça çıkan Şenol Güneş, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 6 galibiyet alan Güneş, grup aşamasında çıktığı 2 maçta ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik gördü.

BURAK YILMAZ İLE DE ERKEN VEDA

Güneş'in ardından göreve getirilen Burak Yılmaz ise Süper Lig'de sadece 4 maçta görev yapabildi. Yılmaz, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Genç çalıştırıcı, Konferans Ligi'nde de çıktığı 2 maçtan mağlup ayrıldı.

RIZA ÇALIMBAY'IN RAKAMLARI

Rıza Çalımbay, 10 Kasım 2023'te başladığı Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinde 7 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet, 2 Avrupa maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

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