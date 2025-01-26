Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk lig maçına çıkan Beşiktaş deplasmanda Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Corendon Airlines Park'ta oynanan ve Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Beşiktaş'ın golünü 79. dakikada Ciro Immobile'nin asistinde Rafa Silva kaydetti.
Antalyaspor'a beraberliği getiren golü ise 85. dakikada Erdal Rakip kaydetti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yendikten sonra Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılmış oldu.
Bu sonuçla birlikte puanını 32'ye yükselten Beşiktaş 6. sırada kalırken, 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Antalyaspor 22 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş haftayı BAY geçerken, Antalyaspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.
OLE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçının kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.
Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Chamberlain, Semih Kılıçsoy, 11'i ile başladı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Immobile, Joao Mario, Zaınutdınov, Muçi, Onana, ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sahalarında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 22 Ocak Perşembe günü yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirdi.
Norveçli teknik adam, Athletic Bilbao mücadelesine başlayan 11'de yer verdiği Muçi ve Immobile yerine Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Can Keleş kadroda yer almadı.
BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Göztepe ile yaptıkları son lig maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Emre Belözoğlu, mücadeleye Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo ve Samudio ile başladı.
Göztepe mücadelesine 11'de başlayan Emrecan Uzunhan, Thalisson, Safuri ve Gainc yerine Belözoğlu, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip ve Djenepo'ya görev verdi.
Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde, Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Safuri, Gaich, Emrecan Uzunhan, Townsend, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez ve Abdurrahim Dursun yer aldı.
BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI
Maçın 13. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanında kafayı vuran Semih Kılıçsoy'un vuruşu üst direkten döndü.
SEMİH ETKİLİ GELDİ
Maçın 22. dakikasında sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Semih Kılıçsoy, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak savunma topa ayağını koyarak tehlikeyi engelledi.
SVENSSON DEVAM EDEMEDİ
Maçın ikinci yarısı öncesi Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson, ilk yarının tamamlanmasının ardından kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının ikinci yarısında Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
RAFA VE AL-MUSRATI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Antalyaspor maçında Beşiktaş'a kötü iki haber geldi.
Beşiktaş'ta Al-Musrati, 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Musrati, gelecek hafta forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda Al-Musrati'nin ardından Rafa Silva da 47. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Al-Musrati ve Rafa Silva, bu maçta formasından uzak kalacak.
EMİRHAN DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı. Milli futbolcu, 70. dakikada sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta Emirhan'ın yerine Zaynutdinov oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson da ağrıları nedeniyle ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı.
RAFA SILVA GOLÜ BULDU
Maçın 79. dakikasında Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan çizgiye inen Ciro Immobile'nin kale ağzına çevirdiği topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Rafa Silva, takımını 1-0 öne geçirdi.
ANTALYASPOR BERABERLİĞİ BULDU
Maçın 85. dakikasında Antalyaspor skoru 1-1'e getirdi. Sander van de Streek'in sol çizgiden içeri çevirdiği topta kale ağzında vücudunu ortaya koyarak topu kurtaran Erdal Rakip, yakın mesafeden yaptığı aşırtma vuruşla skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
13. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Semih Kılıçsoy'un ceza alanında kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
38. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'te kaldı.
42. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Samudio'nun ceza alanında kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
45+3. dakikada, Rashica'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric kontrol etti.
55. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp direğin üstünden auta çıktı.
72. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda, top direğin üstünden auta gitti.
79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson Fernandes'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Immobile'nin ortasında iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
83. dakikada sağ kanatan gelişen Antalyaspor atağında Safuri'nin altı pas içerisine ortasında iyi yükselen Gaich'in kafa vuruşunda gole kaleci Mert Günok izin vermedi.
85. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin sol kanada gönderdiği uzun pasta Van de Streek korner çizgisinde oyun alanından çıkmadan topu ceza alanına çevirdi. Ön direkte savunmadan önce topu alan Erdal Rakip, sol çaprazdan kaleci Mert'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 87 Thalisson), Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson (Dk. 79 Safuri) , Djenepo (Dk. 66 Townsend), Samudio (Dk. 66 Gaich)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 46 Onur Bulut) , Emirhan Topçu (Dk. 71 Zainutdinov), Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica (Dk. 68 Joao Mario) , Rafa Silva, Chamberlain (Dk. 57 Muçi), Semih Kılıçsoy (Dk. 57 Immobile)
Goller: Dk. 79 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 85 Erdal Rakip (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Al-Musrati, Dk. 46 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 61 Djenepo (Antalyaspor)
Corendon Airlines Park'ta oynanan ve Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Beşiktaş'ın golünü 79. dakikada Ciro Immobile'nin asistinde Rafa Silva kaydetti.
Antalyaspor'a beraberliği getiren golü ise 85. dakikada Erdal Rakip kaydetti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yendikten sonra Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılmış oldu.
Bu sonuçla birlikte puanını 32'ye yükselten Beşiktaş 6. sırada kalırken, 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Antalyaspor 22 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş haftayı BAY geçerken, Antalyaspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.
OLE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçının kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.
Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Chamberlain, Semih Kılıçsoy, 11'i ile başladı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Immobile, Joao Mario, Zaınutdınov, Muçi, Onana, ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sahalarında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 22 Ocak Perşembe günü yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirdi.
Norveçli teknik adam, Athletic Bilbao mücadelesine başlayan 11'de yer verdiği Muçi ve Immobile yerine Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Can Keleş kadroda yer almadı.
BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Göztepe ile yaptıkları son lig maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Emre Belözoğlu, mücadeleye Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo ve Samudio ile başladı.
Göztepe mücadelesine 11'de başlayan Emrecan Uzunhan, Thalisson, Safuri ve Gainc yerine Belözoğlu, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip ve Djenepo'ya görev verdi.
Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde, Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Safuri, Gaich, Emrecan Uzunhan, Townsend, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez ve Abdurrahim Dursun yer aldı.
BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI
Maçın 13. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanında kafayı vuran Semih Kılıçsoy'un vuruşu üst direkten döndü.
SEMİH ETKİLİ GELDİ
Maçın 22. dakikasında sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Semih Kılıçsoy, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak savunma topa ayağını koyarak tehlikeyi engelledi.
SVENSSON DEVAM EDEMEDİ
Maçın ikinci yarısı öncesi Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson, ilk yarının tamamlanmasının ardından kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının ikinci yarısında Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
RAFA VE AL-MUSRATI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Antalyaspor maçında Beşiktaş'a kötü iki haber geldi.
Beşiktaş'ta Al-Musrati, 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Musrati, gelecek hafta forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda Al-Musrati'nin ardından Rafa Silva da 47. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Al-Musrati ve Rafa Silva, bu maçta formasından uzak kalacak.
EMİRHAN DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı. Milli futbolcu, 70. dakikada sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta Emirhan'ın yerine Zaynutdinov oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson da ağrıları nedeniyle ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı.
RAFA SILVA GOLÜ BULDU
Maçın 79. dakikasında Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan çizgiye inen Ciro Immobile'nin kale ağzına çevirdiği topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Rafa Silva, takımını 1-0 öne geçirdi.
ANTALYASPOR BERABERLİĞİ BULDU
Maçın 85. dakikasında Antalyaspor skoru 1-1'e getirdi. Sander van de Streek'in sol çizgiden içeri çevirdiği topta kale ağzında vücudunu ortaya koyarak topu kurtaran Erdal Rakip, yakın mesafeden yaptığı aşırtma vuruşla skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
13. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Semih Kılıçsoy'un ceza alanında kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
38. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'te kaldı.
42. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Samudio'nun ceza alanında kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
45+3. dakikada, Rashica'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric kontrol etti.
55. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp direğin üstünden auta çıktı.
72. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda, top direğin üstünden auta gitti.
79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson Fernandes'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Immobile'nin ortasında iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
83. dakikada sağ kanatan gelişen Antalyaspor atağında Safuri'nin altı pas içerisine ortasında iyi yükselen Gaich'in kafa vuruşunda gole kaleci Mert Günok izin vermedi.
85. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin sol kanada gönderdiği uzun pasta Van de Streek korner çizgisinde oyun alanından çıkmadan topu ceza alanına çevirdi. Ön direkte savunmadan önce topu alan Erdal Rakip, sol çaprazdan kaleci Mert'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 87 Thalisson), Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson (Dk. 79 Safuri) , Djenepo (Dk. 66 Townsend), Samudio (Dk. 66 Gaich)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 46 Onur Bulut) , Emirhan Topçu (Dk. 71 Zainutdinov), Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica (Dk. 68 Joao Mario) , Rafa Silva, Chamberlain (Dk. 57 Muçi), Semih Kılıçsoy (Dk. 57 Immobile)
Goller: Dk. 79 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 85 Erdal Rakip (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Al-Musrati, Dk. 46 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 61 Djenepo (Antalyaspor)