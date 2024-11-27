Bertuğ Yıldırım'dan Getafe'de double!

İspanya Kral Kupası 1. tur maçında Getafe, Manises'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Getafe'de iki gol Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bertuğ Yıldırım'dan Getafe'de double!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2024 00:16
İspanya Kral Kupası 1. Tur maçında Getafe, Manises ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Getafe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 32 ve 45'te milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile 42. dakikada Peter attı.

Getafe'de Bertuğ Yıldırım 12, Alvaro Rodriguez ise 27. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Getafe, Kral Kupası'nda bir sonraki tura yükseldi. Manises, turnuvaya veda etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery