Bernardo Silva: "Kariyerimin en önemli şampiyonluğu"

Manchester City forması giyen Bernardo Silva, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bernardo Silva: 'Kariyerimin en önemli şampiyonluğu'
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11 Haziran 2023 00:17
Manchester City'nin önemli isimlerinden Bernardo Silva, Inter karşılaşmasının ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları için mutluluğunu dile getiren Portekizli orta saha oyuncusu, "Bu büyük bir rüya, inanılmaz. Buraya gelmek ve taraftarlarımıza Şampiyonlar Ligi'ni armağan etmek için çok fazla şüphe vardı ama şimdi bunu başardık. Bence bu kariyerimin en güzel günü, daha mutlu olamazdım. Zordu ama önemli olan gece bu gece kazanmamız" dedi.

Silva, sözlerini, "Büyükbabamı düşünüyorum, o artık burada değil, futbolu çok severdi. Bu şampiyonluğu onunla paylaşmak istiyorum, bu kariyerimin en önemli şampiyonluğu ve çok mutluyum" diye konuştu.

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