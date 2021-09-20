Fenerbahçe'nin yeni golcüsü, Başakşehir maçındaki performansı nedeniyle eleştirildi. Bazı taraftarlar, Berisha'nın eşine sosyal medyadan hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderdi., eşi Berisha ile fotoğraflarını paylaşmasının ardından tepki dolu mesajlar aldı. Bu mesajları paylaşan Vesa, bir de açıklama yaptı.Bersiha'nın eşi paylaşımında "." ifadelerini kullandı.Bu mesajların ardından Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada organize olarak Vesa Vllasaliu'ya destek mesajları verdi ve hakaret mesajları için özür diledi. Olumlu mesajlar sonrası mutlu olan Vesa Vllasaliu, "" paylaşımında bulundu.