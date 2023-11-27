Bergama'da Bülent Ataman iddiası

TFF 3'üncü Lig ekibi Bergama Sportif'te teknik direktörlük görevine Bülent Ataman'ın getirileceği iddia edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Bergama'da Bülent Ataman iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2023 15:50
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Tokat Belediye Plevnespor'a 1-0 yenilen Bergama Sportif'te teknik direktörlük görevine Bülent Ataman'ın getirileceği iddia edildi.

Sezona Özden Töraydın ile başlayan kırmızı-lacivertlilerin daha sonra dümene geçen teknik patron Süleyman Varlık'la yolları ayırma kararı aldığı, İzmir temsilcisinin yeni teknik direktörünün Bülent Ataman olacağı öğrenildi. Ataman daha önce Manisaspor ve Kuşadasıspor'u çalıştırdı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery