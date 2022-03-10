Benzema PSG galibiyetinin sırrını verdi

Karim Benzema, PSG'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Benzema PSG galibiyetinin sırrını verdi
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10 Mart 2022 07:44
Real Madrid'e PSG karşısında turu getirerek maçın kahramanı olan Karim Benzema, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fransız yıldız ilk maçı kaybetmelerine rağmen turu geçeceklerine inanarak maça çıktıklarını belirterek, "Açıkçası ilk maçta 1-0 yenildiğimiz için şanslıydık. Burada da geriye düşmemize rağmen büyük bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğumuzu bir kez daha gösterdik" diye konuştu.

Maçta PSG'yi durdurma planlarını ise "Topu onların ayağından aldığınızda ve baskı kurduğunuzda öndeki üçlü ile bağlantı kuramıyorlar." diyerek açıklayan Benzema Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olduklarını bir kez daha ifade etti.

34 yaşındaki Benzema, PSG ağlarına bıraktığı 2 golle bu sezon çıktığı 33 maçta 30. golünü atarak formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

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