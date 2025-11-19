26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Benfica ve Club Brugge, Rafa Silva'yı bekliyor!

Beşiktaş'ta 16 gündür takımla antrenmana çıkmayan Rafa Silva'ya Benfica ve Club Brugge talip olurken, oyuncunun MR sonucu ve geleceği merakla bekleniyor.

calendar 19 Kasım 2025 10:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kriz yaratan Rafa Silva'ya Benfica ve Club Brugge talip oldu.

BENFICA YAKINDAN İZLİYOR

Portekiz'de Benfica, Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor. 2016-2024 yılları arasında Benfica'da oynayan 32 yaşındaki futbolcu, ülkesine dönmeye sıcak bakıyor; ancak Portekiz ekibi bonservis ödemek istemiyor.


CLUB BRUGGE DA TAKİPTE

Öte yandan Belçika basınında çıkan haberlere göre Club Brugge de Portekizli yıldızın Beşiktaş'taki durumunu takip ediyor ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Belçika ekibinin önceliğinin oyuncuyu bonservissiz transfer etmek olduğu öne sürülüyor.

16 GÜNDÜR İDMANDA YOK

Beşiktaş'ta 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinden bu yana 16 gündür takımla beraber çalışmalara katılmayan Rafa Silva, dün bel ağrısı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun bugün sağlık sponsoru Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesine gireceğini açıkladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi, takımdaki diğer futbolcuların motivasyonunun olumsuz etkilenmemesi için çaba sarf ediyor ve kalıcı çözümün kısa süre içinde hayata geçirileceği belirtiliyor.

PERFORMANS

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol atarken 3 asist yaptı ve 8 gole doğrudan etki etti. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
