Benfica ve Club Brugge, Rafa Silva'yı bekliyor!

Beşiktaş'ta kriz yaratan Rafa Silva'ya Benfica ve Club Brugge talip oldu.
BENFICA YAKINDAN İZLİYOR
Portekiz'de Benfica, Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor. 2016-2024 yılları arasında Benfica'da oynayan 32 yaşındaki futbolcu, ülkesine dönmeye sıcak bakıyor; ancak Portekiz ekibi bonservis ödemek istemiyor.
CLUB BRUGGE DA TAKİPTE
Öte yandan Belçika basınında çıkan haberlere göre Club Brugge de Portekizli yıldızın Beşiktaş'taki durumunu takip ediyor ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Belçika ekibinin önceliğinin oyuncuyu bonservissiz transfer etmek olduğu öne sürülüyor.
16 GÜNDÜR İDMANDA YOK
Beşiktaş'ta 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinden bu yana 16 gündür takımla beraber çalışmalara katılmayan Rafa Silva, dün bel ağrısı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun bugün sağlık sponsoru Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesine gireceğini açıkladı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi, takımdaki diğer futbolcuların motivasyonunun olumsuz etkilenmemesi için çaba sarf ediyor ve kalıcı çözümün kısa süre içinde hayata geçirileceği belirtiliyor.
PERFORMANS
Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol atarken 3 asist yaptı ve 8 gole doğrudan etki etti.
