Benfica'nın sıradaki hedefi Yunus Akgün

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Benfica, Yunus Akgün için de 20 milyon euro civarında bir bütçe ayırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Benfica'nın sıradaki hedefi Yunus Akgün
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13 Kasım 2024 12:47
Benfica, Galatasaray'ın yakasını bırakmıyor...

Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer eden ve Milli yıldızı ortaya koyduğu müthiş performans sonrası en az 60 milyon Euro'ya satmayı planlayan Portekiz kulübü, şimdi de gözünü Yunus Akgün'e çevirdi.

Genç yeteneğin yükselişini yakından takip eden Benfica'nın, Yunus için Galatasaray'a 15-20 milyon Euro bandında bir teklif yapacağı iddia ediliyor.

Transfer gerçekleşirse, Portekiz takımının kanatlarında Kerem ve Yunus, orta sahasında da Orkun Kökçü oynayacak. 

 
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