Benfica'nın sıradaki hedefi Yunus Akgün

Benfica, Galatasaray'ın yakasını bırakmıyor...
Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer eden ve Milli yıldızı ortaya koyduğu müthiş performans sonrası en az 60 milyon Euro'ya satmayı planlayan Portekiz kulübü, şimdi de gözünü Yunus Akgün'e çevirdi.
Genç yeteneğin yükselişini yakından takip eden Benfica'nın, Yunus için Galatasaray'a 15-20 milyon Euro bandında bir teklif yapacağı iddia ediliyor.
Transfer gerçekleşirse, Portekiz takımının kanatlarında Kerem ve Yunus, orta sahasında da Orkun Kökçü oynayacak.
Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer eden ve Milli yıldızı ortaya koyduğu müthiş performans sonrası en az 60 milyon Euro'ya satmayı planlayan Portekiz kulübü, şimdi de gözünü Yunus Akgün'e çevirdi.
Genç yeteneğin yükselişini yakından takip eden Benfica'nın, Yunus için Galatasaray'a 15-20 milyon Euro bandında bir teklif yapacağı iddia ediliyor.
Transfer gerçekleşirse, Portekiz takımının kanatlarında Kerem ve Yunus, orta sahasında da Orkun Kökçü oynayacak.