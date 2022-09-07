Benfica, 2 golle kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, sahasında Maccabi Haifa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Benfica, 2 golle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2022 00:01
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk hafta maçında Benfica, sahasında Maccai Haifa ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmayı Benfica 2-0'lık skorla kazandı.

Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Rafa Silva ve 54. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

Bu sonucun ardından Benfica, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ilk haftayı puansız geçti.

Bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Benfica, Juventus deplasmanına gidecek. Maccabi Haifa sahasında PSG'yi ağırlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ