UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk hafta maçında Benfica, sahasında Maccai Haifa ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmayı Benfica 2-0'lık skorla kazandı.
Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Rafa Silva ve 54. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.
Bu sonucun ardından Benfica, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ilk haftayı puansız geçti.
Bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Benfica, Juventus deplasmanına gidecek. Maccabi Haifa sahasında PSG'yi ağırlayacak.
Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Rafa Silva ve 54. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.
Bu sonucun ardından Benfica, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ilk haftayı puansız geçti.
Bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Benfica, Juventus deplasmanına gidecek. Maccabi Haifa sahasında PSG'yi ağırlayacak.
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