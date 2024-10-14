Benedetta Glionna: "Galatasaray maçını düşünüyoruz"

Roma Kadın Futbol Takımı'nın yıldızı Benedetta Glionna, Juventus'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Başarılı futbolcu, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı için de açıklama yaptı.

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Benedetta Glionna: 'Galatasaray maçını düşünüyoruz'
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14 Ekim 2024 19:53
Roma Kadın Futbol Takımı'nın yıldızı Benedetta Glionna, Juventus'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Başarılı futbolcu ayrıca, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı için de konuştu.

Juventus'a 2-1 kaybettikleri maçı değerlendiren Glionna, "Çok üzgünüz. Maalesef böyle oldu, yapacak bir şey yok. İyi organize olmuşlardı. Daha iyisini yapmamız gerekirdi." dedi.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan kadın futbolcu, "Şu anda ligde sıralamamız iyi değil ama şampiyonluk için uzun bir yol var. Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmalıyız. Artık Galatasaray maçını düşüneceğiz. O maçı kazanıp yeniden sıralamada yukarı çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçında Roma ile 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 19.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

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