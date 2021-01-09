Belhanda'dan hat-trick yorumu ve tebrik

Galatasaray'da Younes Belhanda, 6-0'lık Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalar yaptı

Haber; Sporx.com
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Belhanda'dan hat-trick yorumu ve tebrik
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09 Ocak 2021 21:16
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla yendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Younes Belhanda, "Emre ile beraber gittiğimiz, Arda ile ikiye bir yaptığımız golüm bugün en güzel golümdü. Bir önceki hafta Antalya'ya karşı 10 kişi oynadık. Çok yorgunduk. Konya'da da çok fazla koşmamız gerekti. Bahane değil ama bizler de insanız. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız" dedi.

Belhanda ayrıca, "Arda futbolu çok iyi biliyor. Kokluyor bütün pozisyonları. Taylan da aynı şekilde. Sezon başından beri çok iyi, formayı bırakmıyor. Çok teknik bir oyuncu o da. Basit oynamayı seviyor. iyi oynuyor. Şener de uzun süreden sonra ilk kez oynadı. Antrenmanlarda onla çok şakalaşırım. Bugün çok iyi performans gösterdik takım olarak. Buradan Omar'a da selamlarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı



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