Belçika GP'sinde George Russell'e şok: Diskalifiye edildi

Mercedes pilotu George Russell, aracının olması gerekenden daha hafif olmasından dolayı 2024 Belçika GP'den diskalifiye edildi ve galibiyet Lewis Hamilton'a geçti.



2024 Belçika Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada gören Mercedes pilotu George Russell, yarışın ardından gerçekleştirilen teknik kontrollerde aracının ağırlığının minimum ağırlık limiti olan 798 kilonun 1.5kg kadar altında çıkması nedeniyle diskalifiye edildi.



Russell'ın diskalifiye edilmesiyle galibiyet, yarışı ikinci sırada bitiren Lewis Hamilton'a gitti ve yarışı tamamlayan herkes birer sıra kazanmış oldu.



Böylelikle Oscar Piastri ikinci, Charles Leclerc de üçüncü sıraya yükseldi.





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