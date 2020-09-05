Belçika, Danimarka deplasmanından 3 puanla çıktı

UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Belçika karşı karşıya geldi. Belçika mücadeleyi 2-0 kazandı.



Karşılaşmada golleri; 9. dakikada Jason Denayer ve 77. dakikada Dries Mertens kaydetti.



Grubun diğer maçında ise; İngiltere TSİ 19'da başlayan maçta İzlanda'yı 1-0 mağlup etti.



Grup 2'deki bu sonuçlar sonrası Belçika liderlik koltuğunda oturuyor.



