Belçika, Danimarka deplasmanından 3 puanla çıktı

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, deplasmanda Danimarka'yı mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Belçika, Danimarka deplasmanından 3 puanla çıktı
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05 Eylül 2020 23:36
UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Belçika karşı karşıya geldi. Belçika mücadeleyi 2-0 kazandı.

Karşılaşmada golleri; 9. dakikada Jason Denayer ve 77. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Grubun diğer maçında ise; İngiltere TSİ 19'da başlayan maçta İzlanda'yı 1-0 mağlup etti.

Grup 2'deki bu sonuçlar sonrası Belçika liderlik koltuğunda oturuyor.



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