Belçika'da Lukaku'nun yerine Michy Batshuayi!

MKE Ankaragücü maçında Fenerbahçe'nin bu sezonki en erken golüne imza atan Batshuayi'nin performansı Belçika basınının da ilgisini çekmeye devam ediyor.



Lukaku'nun yokluğunda Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki gol umutlarının başında gelen Batshuayi için, "Artık Fenerbahçe'de temel oyuncu olmayı hak etti" yorumları yapıldı.



Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla iyi bir performans ortaya koyan Belçikalı, 2'si lig 3'ü Avrupa'da olmak üzere 5 gole imza attı. Haber sitelerinden dhnet.be, Ankara'da Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi manşetiyle Belçikalı yıldıza yer verirken, sporza.be ise "Batshuayi ilk 11 oyuncusu olarak da bunu yapabiliyor" manşetini attı.





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