BB Erzurumspor, Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BB Erzurumspor, Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı
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24 Ocak 2022 01:02
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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