BB Erzurumspor'da başkan Ahmet Dal oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkanlığa Ahmet Dal seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
BB Erzurumspor'da başkan Ahmet Dal oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2022 20:42
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün asbaşkanı Ahmet Dal, kulüp başkanlığına seçildi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kulüp Başkanı Ömer Düzgün'ün görevden istifasının kabul edildiği belirtilerek, "Yönetim kurulu üyelerimizin oylarıyla asbaşkanımız Ahmet Dal kulübümüzün yeni başkanı olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Açıklamada, Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde bugün düzenlenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 10 Temmuz Pazar gününe ertelendiği bildirilmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ