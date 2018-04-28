nda kazanan, 4-1'lik skorla Bayern Münih oldu.'nın 32. haftasındaki mücadele, Allianz Arena'da oynandı.Hafta arasında Real Madrid ile 2-1 yenildiği maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Bayern Münih, mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Dorsch, 76. dakikada Wagner, 87. dakikada Rafinha ve 90. dakikada Süle ile geldi. Freiburg'un tek sayısını ise 78. dakikada Haller kaydetti.Bu sonucun ardından şampiyon Bayern Münih üst üste 5. galibiyetini aldı ve puanını 81 yaptı. Frankfurt'un galibiyet hasreti ise 5 maça yükseldi ve 46 puanla 7. sırada kaldılar.Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Münih deplasmana Köln ile karşılaşacakken, Frankfurt ise evinde Hamburg'u konuk edecek.