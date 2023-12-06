Bayern Münih yeni transferini açıkladı

Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih yeni transferini açıkladı
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06 Aralık 2023 17:06
Son güncelleme 06 Aralık 2023 17:20
Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Granada forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada Zaragoza'nın sezon sonuna kadar Granada forması giyeceği ve yaz döneminde Bavyera ekibine katılacağı belirtildi. Alman devi oyuncu için İspanyol ekibine bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.

Transferi değerlendiren Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, "Zaragoza iki kanatta da oynayabilen, patlayıcı, çok hızlı ve son derece çevik bir oyuncu. Bu yıl İspanya formasıyla ilk maçına çıktı ve büyük bir potansiyele sahip. Hücum seçeneklerimizi arttıracak. Yazın bize katılmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Granada formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkan İspanyol futbolcu, 5 gol attı.

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