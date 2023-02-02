Almanya Kupası son 16 turu maçında Bayern Münih, Mainz 05 deplasmanına konuk oldu. MEWA Arena'daki maçı Bayern Münih, 4-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Bayern'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Maxi Choupo-Moting, 30. dakikada Jamal Musiala, 44. dakikada Leroy Sane ve 83. dakikada Alphonso Davies attı.
Mainz 05'te Alexander Hack 86. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mainz, turnuvaya veda etti.
Görsel Kaynak: Bayern Münih / Twitter
Karşılaşmada Bayern'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Maxi Choupo-Moting, 30. dakikada Jamal Musiala, 44. dakikada Leroy Sane ve 83. dakikada Alphonso Davies attı.
Mainz 05'te Alexander Hack 86. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mainz, turnuvaya veda etti.
Görsel Kaynak: Bayern Münih / Twitter
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