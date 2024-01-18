Bayern Münih'in hedefi Xavi Simons

Bayern Münih, Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 20 yaşındaki yıldız isim Xavi Simons ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'in hedefi Xavi Simons
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18 Ocak 2024 17:58
Son güncelleme 18 Ocak 2024 20:07
Bundesliga'da şampiyonluk yarışını sürdüren Bayern Münih, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor.

Bild'in haberine göre; Bayern Münih, bonservisi Paris Saint-Germain'de olan ve Leipzig'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Xavi Simons ile ilgileniyor.

Alman devininin oyuncuyu uzun süredir takip ettiği belirtildi.

ÜST DÜZEY KULÜPLER TAKİPTE

Haberde ayrıca, Bayern Münih'in yanı sıra Avrupa'nın birçok önemli üst düzey kulübünün de Xavi Simons'u takip ettiği ifade edildi.

LEIPZIG DEVAM ETMEK İSTİYOR

Leipzig'in kiralık olarak kadrosuna kattığı Xavi Simons için de karar verdiği aktarıldı.

Alman kulübünün, Hollandalı oyuncuyu bir sene daha takımda kiralık tutmak istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Leipzig ile bu sezon 26 maça çıkan Simons, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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