Bayern Münih eski hocasını yeniden getiriyor

Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Bayern Münih gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi.



ESKİ HOCASI GELİYOR



Thomas Tuchel ile istediği başarılara ulaşamayan ve sezon sonunda yollarını ayıracak Bayern Münih, eski teknik direktörü Hansi Flick'i takımın başına getirmek üzere.



Florian Plettenberg'in haberine göre Bayern Münih yönetimi 2021 yazında yollarını ayırdığı 59 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek için son düzlüğe girdi.



Ayrıca haberin detaylarında Bayern Münih'in efsane golcüsü Miroslav Klose'nin, Flick'in yardımcısı olarak geleceği de söylendi.



86 MAÇA ÇIKTI



2019-2021 yılları arasında Bayern Münih'in başında 86 resmi maça çıkan Hansi Flick bu karşılaşmalarda 70 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken maç başına 2.53 puan ortalaması tutturdu.





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