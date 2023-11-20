Bayern Münih efsanesinin sözleşmesini bekletiyor

Bayern Münih sezon sonunda sözleşmesi sona erecek efsane ismi Manuel Neuer'in sözleşmesini uzatmakta aceleci davranmama kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih efsanesinin sözleşmesini bekletiyor
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20 Kasım 2023 00:32
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te uzun bir sakatlık sürecinin ardından kaleyi tekrardan devralan Manuel Neuer'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

ACELECİ DAVRANMAYACAKLAR

Alman gazetesi Kicker'de yer alan habere göre Bayern Münih, 37 yaşındaki deneyimli file bekçisi Manuel Neuer'in sözleşmesini uzatmak için şu anlık bekleme kararı aldı.

Haberin detaylarında, Bayern Münih'in uzun süreli sakatlığını yeni yeni atlatan Manuel Neuer'in en azından devre arasına kadar göstereceği performans ve sağlık düzeyinin ne durumuda olduğunu kontrol edecek. Eğer Manuel Neuer istenilen düzeye ulaşırsa yeni sözleşme teklif edilecek.

493 MAÇA ÇIKTI

2011 yılında transfer olduğu Bayern Münih ile 493 resmi maça çıkan Manuel Neuer bu karşılaşmalarda 389 gol yerken 235 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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