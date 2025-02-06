Bayer Leverkusen kupada turu uzatmada aldı

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen evinde Köln'ü uzatmalar sonrası 3-2 yenerek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen kupada turu uzatmada aldı
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06 Şubat 2025 01:32
Son güncelleme 06 Şubat 2025 01:33
Almanya Kupası çeyrek finalinde Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen evinde Gerhard Struber'in yönetimindeki Köln'ü uzatmalar sonrası 3-2 yenerek tur atladı.

BayArena'da oynanan maçta Köln'ün gollerini; 45+10'da Damion Downs ve 54. dakikada Linton Mania kaydetti.

Bayer Leverkusen'in gollerini ise 61. dakikada ve 90+6'da Patrik Schick kaydetti.

Normal süresi 2-2 biten maçta Leverkusen'e turu getiren golü ise ilk uzatma devresinde 98. dakikada Victor Boniface attı.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Almanya Kupası'nda yar finale yükselirken, Köln adını turnuvaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.

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