Baturalp Burak Güngör, Galatasaray'da

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Baturalp Burak Güngör'ü transfer etti

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Baturalp Burak Güngör, Galatasaray'da
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04 Ekim 2022 22:38
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Baturalp Burak Güngör'ü kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Baturalp Burak Güngör, kariyerinde Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor ve Spor Toto takımlarının formalarını giydi.

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