LA Clippers forveti Fransız oyuncu Nicolas Batum, Fransa Milli Takımı'nın FIBA Dünya Kupası'ndan elenmesiyle "birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığı" için evine dönmekten "korktuğunu" iddia etti.



Fransa ekibi ilk maçında Kanada'ya, ikinci maçında ise Letonya'ya mağlup olduktan sonra, 2023 FIBA Dünya Kupası'na beklenenden çok daha erken veda etmişti.



Batum, yaşadığı hayal kırıklığıyla ilgili şunları söyledi:



"Bu formadan hiç utanmışlığım olmadı ama ilk kez bu kadar utanıyorum. Eve gitmeye korkuyorum çünkü birçok insanı hayal kırıklığına uğrattık. Pek çok insan özel bir şeyler yapacağımıza inanıyordu. Ama yapamadık."



Fransa, beklenenden daha erken Dünya Kupası'ndan elenmesine rağmen, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda esahibi ülke olduğu için otomatik olarak oyunlara katılmaya hak kazanacak.



