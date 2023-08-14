Batuhan Şen: 'Erken 10 kişi kaldık'

Gaziantep FK'de kaleci Batuhan Şen, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamada bulundu.



Batuhan Şen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ben de yeni geldim. Şehir olarak zor bir süreçten geçiyor Gaziantep. Onlara iyi bir skorla mutluluk vermek isterdik. Erken 10 kişi kaldık. Çok iyi mücadele ettik ama kaybettik. Önümüzdeki hafta kazanmak istiyoruz."



