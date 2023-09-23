Batshuayi'den dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe kariyerinde 75 şut çeken Belçikalı golcü 40 isabet buldu. Bunların 23'ü ağlarla buluştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'den dikkat çeken istatistik
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23 Eylül 2023 12:13
Bu sezon Zimbru maçındaki dublesinin ardından Nordsjaelland'ı avlayarak galibiyetin ateşini yakan Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerde ikinci sezonunu geçiren Batshuayi, tüm kulvarlarda oynadığı 39 karşılaşmada 75 şut çekti. Bunlarda 40 isabet sağlarken 23'ünü ağlarla buluşturdu.

Ortalama her maçta iki şutundan birini golle sonuçlandıran 29 yaşındaki futbolcu, yüzde 57,4'lük başarı değeri tutturdu ve 96 dakikada bir fileleri havalandırdı.


 

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