Basketbolda sezonun ilk hava atışı Manisa'da yapılacak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda ilk hava atışı, cuma günü Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçında yapılacak.
Karşılaşma, Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Sezon öncesinde takımın başına Ahmet Kandemir'i getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu Emanuel Terry, Ryan Luther, James Anderson, Berke Atar, Ayberk Olmaz, Sinan Sağlam, Dorukhan Engindeniz ve Kaan Sarıaslan'la güçlendirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji maçının ardından Manisa'daki FIBA Erkekler Avrupa Kupası eleme müsabakalarına çıkacak. Manisa temsilcisi, gruplara kalmak için 3-5 Ekim'de oynanacak B Grubu maçlarında Portekiz'den Porto ve Litvanya'dan Nevezis'le karşılaşacak.
Karşılaşma, Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Sezon öncesinde takımın başına Ahmet Kandemir'i getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu Emanuel Terry, Ryan Luther, James Anderson, Berke Atar, Ayberk Olmaz, Sinan Sağlam, Dorukhan Engindeniz ve Kaan Sarıaslan'la güçlendirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji maçının ardından Manisa'daki FIBA Erkekler Avrupa Kupası eleme müsabakalarına çıkacak. Manisa temsilcisi, gruplara kalmak için 3-5 Ekim'de oynanacak B Grubu maçlarında Portekiz'den Porto ve Litvanya'dan Nevezis'le karşılaşacak.