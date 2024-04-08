Basketbolda Ege takımları adım adım play-off'a

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 3 Ege ekibi Play-Off oynamaya hazırlanıyor. Ligin en köklü kulüplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon 26 maçta 18 galibiyetle ilk 4'te yer almayı büyük oranda garantileyip gediklisi olduğu Play-Off finalleri öncesi ilk turda saha avantajını eline geçirdi.



Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Darüşşafaka'yı 69-61 yenerek son 4 hafta öncesi 14 galibiyete ulaştı. Manisa ekibi ligdeki ikinci yılında Play-Off biletini büyük oranda kaptı.



Aliağa Petkimspor ise üst üste 3 yenilginin ardından evinde önemli rakiplerinden Türk Telekom'u uzatmada 96-94 mağlup ederek 13 galibiyetle Play-Off için büyük avantaj yakaladı.



Ligdeki diğer Ege temsilcileri Merkezefendi Belediyesi Basket ve Çağdaş Bodrum Spor ise Samsunspor'un ardından küme düşen ikinci takım olmamak için birbirleriyle yarışıyor.





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