Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta içi Türkiye'yi temsil eden takımlar 11 maça çıkacak.



Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım yoluna devam ediyor.



Erkekler THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye adına parkeye çıkıyor.



Kadın basketbolunda bu hafta Avrupa kupası maçları olmayacak. Erkeklerde THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ikişer karşılaşma yapacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın grubunda ise bu hafta maç oynanmayacak.



Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:



EuroLeague:



Salı:



20.30 Anadolu Efes-Bayern Münih (Almanya)



22.30 Baskonia (İspanya) -Fenerbahçe Beko



5 Aralık Perşembe:



21.00 Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes



22.45 Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe Beko



BKT Avrupa Kupası:



4 Aralık Çarşamba:



19.00 Bahçeşehir Koleji-Wolves (Litvanya)



20.00 Lietkabelis (Litvanya)-Türk Telekom



21.00 Buducnost (Karadağ)-Beşiktaş Fibabanka



Basketbol Şampiyonlar Ligi:



Salı:



19.00 Aliağa Petkim-King Szczecin (Polonya)



20.30 ERA Nymburk (Çekya)-Galatasaray



4 Aralık Çarşamba:



20.00 Manisa Basket-UCAM Murcia (İspanya)



FIBA Avrupa Kupası:



4 Aralık Çarşamba:



20.00 TOFAŞ-Maroussi Basketbol (Yunanistan)



