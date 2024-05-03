Basketbol Süper Ligi'nde play-off'un son 2 biletine 5 aday

Takım O G M P 1- Anadolu Efes 29 25 4 54 2- Fenerbahçe Beko 28 23 5 51 3- Beşiktaş Emlakjet 29 20 9 49 4- Pınar Karşıyaka 29 20 9 49 5- Manisa Büyükşehir Belediyespor 29 16 13 45 6- Galatasaray Ekmas 29 15 14 44 7- Aliağa Petkimspor 29 14 15 43 8- Onvo Büyükçekmece Basketbol 29 13 16 42 9- TOFAŞ 29 13 16 42 10- Türk Telekom 29 13 16 42 11- Bursaspor İnfo Yatırım 28 13 15 41 12- Darüşşafaka Lassa 29 12 17 41 13- Bahçeşehir Koleji 29 12 17 41 14- Yukatel Merkezefendi Belediyespor 29 11 18 40 15- Çağdaş Bodrumspor 29 8 21 37 16- Reeder Samsunspor 29 3 26 32

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta maçları 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Ligde üst ve alt sıralarda takımların yerleri belli olurken, play-off'un son iki bileti için büyük bir çekişme yaşanıyor.Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray Ekmas play-off'lara kalmayı garantiledi.Son iki bilet için ise Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom, TOFAŞ ve Bursaspor İnfo Yatırım iddiasını sürdürüyor.Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalindeki Monaco maçları nedeniyle Bursaspor İnfo Yatırım'la oynayacağı maç ertelendi. Bu iki takımın ikişer maçı bulunuyor.Play-off'un son iki bileti için avantaj son haftaya 7. sırada giren Aliağa Petkimspor ile bir maçı eksik Bursaspor İnfo Yatırım'da bulunuyor.Ligde 14 galibiyeti bulunan Aliağa Petkimspor son maçında ligden düşmesi kesinleşen Çağdaş Bodrumspor'la karşılaşacak. Son iki maçına 13 galibiyetle giren Bursa Yatırım İnfo Yatırım ise son iki maçında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya gelecek. İki takım da maçlarını kazanırsa rakiplerinin durumuna bakmadan play-off bileti alacak.Bu takımları 13'er galibiyetle Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ ve Türk Telekom takip ediyor. Bu 3 takım maçlarını kazanıp, rakiplerinin alacağı sonucu bekleyecek.Play-off'a kalan son takımları alınacak sonuçlara göre 5'li, 4'lü, 3'lü ve 2'li averajlar belli edebilir.Aliağa Petkimspor'un son hafta maçını kaybetmesi, Bursaspor'un da iki maçından bir galibiyet alması durumunda play-off'a kalacak son iki takımı 5'li averaj belirleyecek. Bu durumda Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Türk Telekom play-off'a kalacak.Play-off'a kalma yarışında kendi kaderini belirleyecek takımlardan Bursaspor İnfo Yatırım'ın maçları dikkati çekiyor.Bursa ekibinin play-off oynayabilmesi için son iki maçında THY Avrupa Ligi ekipleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu yenmesi gerekiyor. Bursa temsilcisi, bu iki maçtan birini kaybetmesi durumunda , Aliağa Petkimspor, TOFAŞ ve Türk Telekom'un son hafta maçlarını kaybetmesini bekleyecek.Anadolu Efes normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.Ligde sadece 4 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, bu hafta Bursaspor İnfo Yatırım'a kaybetse bile ikili averajda Fenerbahçe Beko'nun önünde bulunduğu için sezonu lider bitirecek.Küme düşen takımlar ise Çağdaş Bodrumspor ile Reeder Samsunspor oldu. Bu iki takım ligde sadece 1 yıl kalabildi.İddiası kalmayan Darüşşafaka Lassa, Bahçeşehir Koleji ve Yukatel Merkezefendi Belediyespor ise son hafta maçlarını oynadıktan sonra sezonu tamamlayacak.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son hafta maçlarının programı ve puan durumu şöyle:30. hafta maç programı:18.00 Beşiktaş Emlakjet-Reeder Samsunspor (BJK Emlakjet)15.30 TOFAŞ-Galatasaray Ekmas (TOFAŞ)15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Muradiye)18.00 Aliağa Petkimspor-Çağdaş Bodrumspor (Enka)13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)19.30 Türk Telekom-Darüşşafaka Lassa (Ankara)18.00 Anadolu Efes-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker)