Basel-Trabzonspor maçı misafir tribün biletleri satışta!

Basel-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Basel-Trabzonspor maçı misafir tribün biletleri satışta!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2023 22:59
Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımı ile 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynanacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, misafir tribün biletlerinin sınırlı sayıda olduğu ve e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Bilet fiyatlarının 600 lira olarak belirlendiği işaret edilen açıklamada, "Bilet satışı, misafir tribün kapasitesi dolduğunda veya 21 Şubat Salı günü saat 16.00'ya kadar devam edecektir. Karşılaşma için toplu bilet satışı gerçekleştirilmeyecek olup, bir kişi yalnızca bir adet bilet satın alabilecektir. Taraftarlarımızın bilet satışının gerçekleşeceği e-bilet.trabzonspor.org.tr adresinde kendilerinden istenen tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ