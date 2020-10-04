Başakşehir'de gol sorununa çözüm: Augustin

Süper Lig'de 4 maçtır gol bulamayan Başakşehir, RB Leipzig'in 23 yaşındaki Fransız forveti Jean-Kevin Augustin'i gündemine aldı.



Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak olan Başakşehir, aynı zamanda Leipzig'le de aynı grupta yer alıyor.



Süper Lig'in son şampiyonunun hedefindeki Augustin, son dönemde Leipzig'de fazla forma şansı bulamadı. 2019/2020 sezonunun ikinci yarısını Leeds United'da geçiren 23 yaşındaki forvet, Alexander Sörloth'un gelişi sonrası yine fazla forma şansı bulamayacak.



Jean-Kevin Augustin, Başakşehir'e transfer olursa daha önce formasını giydiği PSG ve RB Leipzig'e karşı aynı grupta mücadele edecek.



