Başakşehir, Yaroslav Rakitskiy'ye imza attıracak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrasında FIFA'nın futbolculara transfer hakkı tanıması Başakşehir'i harekete geçirdi. İstanbul ekibi, tecrübeli savunma oyuncusu Rakitskiy'le büyük ölçüde anlaştı.

, Fotoğraf; EPA
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Başakşehir, Yaroslav Rakitskiy'ye imza attıracak
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16 Mart 2022 12:47
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Rusya'dan bir transfere imza atmak üzere.

FIFA'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zor durumda kalan futbolculara transfer izni tanımasıyla Türkiye'deki takımlar için de takviye fırsatı doğmuştu. Bu doğrultuda ilk resmi adım Başakşehir'den geldi. Özellikle savunma bölgesinde problem yaşayan Süper Lig 'in iddialı ekiplerinden Başakşehir, son olarak Zenit forması giyen Yaroslav Rakitskiy transferinde büyük aşama kaydetti.

Artık imzayı atması bekleniyor

Turuncu-Lacivertliler, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy'yi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi. Savunmada görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyla yapılacak görüşmeler sonrası transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor. Şu an İstanbul'da olan oyuncuyla anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor.

İki takımda oynadı

Kariyeri boyunca Shakhtar ve Zenit dışında başka bir takımın formasını giymeyen tecrübeli defans oyuncusunun da futbol hayatına Türkiye'de devam etmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi.

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