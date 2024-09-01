Başakşehir'in rakibinden 4 gollü galibiyet!

Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi Heidenheim, Almanya Bundesliga 2. hafta maçında Augsburg ile karşılaştı. Voith Arena'da oynanan maçı Heidenheim 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Wanner, 30. dakikada Leo Scienza, 69. dakikada Beck ve 73. dakikada Breunig kaydetti.
Heidenheim bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Augsburg ise 1 puanda kaldı.
Başakşehir, Konferans Ligi'nde Heidenheim ile 12 Aralık'ta karşılaşacak.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Wanner, 30. dakikada Leo Scienza, 69. dakikada Beck ve 73. dakikada Breunig kaydetti.
Heidenheim bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Augsburg ise 1 puanda kaldı.
Başakşehir, Konferans Ligi'nde Heidenheim ile 12 Aralık'ta karşılaşacak.
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