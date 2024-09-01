Başakşehir'in rakibinden 4 gollü galibiyet!

Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi Heidenheim, Almanya Bundesliga 2. hafta maçında Augsburg'u 4-0 mağlup etti.

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Başakşehir'in rakibinden 4 gollü galibiyet!
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01 Eylül 2024 18:27
Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi Heidenheim, Almanya Bundesliga 2. hafta maçında Augsburg ile karşılaştı. Voith Arena'da oynanan maçı Heidenheim 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Wanner, 30. dakikada Leo Scienza, 69. dakikada Beck ve 73. dakikada Breunig kaydetti.

Heidenheim bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Augsburg ise 1 puanda kaldı.

Başakşehir, Konferans Ligi'nde Heidenheim ile 12 Aralık'ta karşılaşacak.

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