MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasındai konuk etti.Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka,'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. ve 27. dakikalarda kullandığı penaltılardave 45+4. dakikadakaydetti.Medipol Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Atakaş Hatayspor ise Altay deplasmanına gidecek.Başakşehir'in 8. ve 27. dakikalarda kazandığı penaltılarda VAR, hakem Erkan Özdamar'ı pozisyonları izlemesi için uyardı. İki pozisyonu da izleyen Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, göreve geldiğinden beri takımının başında Süper Lig'de çıktığı 7. maçında 6. galibiyetini almış oldu.Belözoğlu, Başakşehir'in başında resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini Türkiye Kupası'nda Bodrumspor'a karşı almıştı.20. dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda kaleci Munir, topu kontrol etmeyi başardı.34. dakikada Da Silva'nın sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası önünden çektiği sert şut üstten auta gitti.35. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü, dönen topu savunma uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.51. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Lobjanidze'nin kafa vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer, topu direk dibinde kontrol etti.84. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın kaleye çektiği sert şut savunmaya çarparak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.85. dakikada sağ kanattan kullanılan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa kafayı vuran Epureanu'nun vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.90+3 dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Munir, topu uzaklaştırdı.Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.Yeni HatayErkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Deniz Caner ÖzaralMunir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Falette, Adakugbe, Traore (Dk. 43 Popov (Dk. 46 Saint Louis), Sackey, Lobjanidze (Dk. 68 Kamara), Muhammet Mert, El Kaabi (Dk. 90 Bertuğ Özgür Yıldırım), DioufMuhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 70 De Lima), Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Epureanu), Da Silva, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan (Dk. 90 Metin Emre Karaal), Okaka, Aleksic (Dk. 79 Deniz Türüç), ChadliDk. 8 ve Dk. 27 Aleksic (Penaltıdan) Dk. 45+3 Okaka (Medipol Başakşehir)Dk. 27 Falette, Dk. 28 Traore (Atakaş Hatayspor)