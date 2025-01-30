Başakşehir'den Çin'e transfer oldu!

Başakşehir, Shaocong Wu'nun Çin'e transfer olduğunu duyurdu.



Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:



"Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır.



Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."



