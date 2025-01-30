Başakşehir'den Çin'e transfer oldu!

Başakşehir, Shaocong Wu'nun Çin'e transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Başakşehir'den Çin'e transfer oldu!
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30 Ocak 2025 13:45
Son güncelleme 30 Ocak 2025 13:46
Başakşehir, Shaocong Wu'nun Çin'e transfer olduğunu duyurdu.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır.

Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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