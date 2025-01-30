Başakşehir'den Çin'e transfer oldu!

Başakşehir, Shaocong Wu'nun Çin'e transfer olduğunu duyurdu.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır.
Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır.
Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."