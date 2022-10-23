Başakşehir'de işler terse döndü; 3 maçta 2 yenilgi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.



Bu maçtan önce rakibiyle aynı puana sahip olan turuncu-lacivertliler, 20 puanda kaldı ve Fenerbahçe'nin üç puan gerisine düştü.



Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.



Son 3 maçta 2. kez kaybetti



Fenerbahçe'ye deplasmanda kaybeden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de son 3 maçta 2. yenilgisini yaşadı.



Turuncu-lacivertliler, ligin 9. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-0 kaybederek bu sezon ilk kez mağlup olmuştu.



Fenerbahçe mağlubiyeti, Medipol Başakşehir'in bu sezon ligdeki ilk deplasman yenilgisi de oldu.





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