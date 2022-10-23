Başakşehir'de işler terse döndü; 3 maçta 2 yenilgi

Ligde ve Avrupa'da yaptığı etkileyici başlangıç ile dikkatleri üzerine çeken Medipol Başakşehir, son 3 maçından 2 yenilgi ile ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de işler terse döndü; 3 maçta 2 yenilgi
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23 Ekim 2022 00:47
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.

Bu maçtan önce rakibiyle aynı puana sahip olan turuncu-lacivertliler, 20 puanda kaldı ve Fenerbahçe'nin üç puan gerisine düştü.

Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Son 3 maçta 2. kez kaybetti

Fenerbahçe'ye deplasmanda kaybeden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de son 3 maçta 2. yenilgisini yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, ligin 9. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-0 kaybederek bu sezon ilk kez mağlup olmuştu.

Fenerbahçe mağlubiyeti, Medipol Başakşehir'in bu sezon ligdeki ilk deplasman yenilgisi de oldu.

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