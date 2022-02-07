Başakşehir'de iki isim kiralık gitti

Medipol Başakşehir, kadrosunda bulunan Alya Toure ile Sekou Tidiany Bangoura'yı Danimarka ekiplerinden Jammerbugt'a kiraladı.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Alya Toure ve Sekou Tidiany Bangoura, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Danimarka 1. Lig ekiplerinden Jammerbugt forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve iki futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni eder, Alya Toure ve Bangoura'ya yeni kulüplerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.





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