Başakşehir'de Hatayspor maçı öncesi detaylar!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, Hatayspor ile mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Hatayspor maçı öncesi detaylar!
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04 Aralık 2021 13:37
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yakalanan 5 maçlık galibiyet serisi geride kalan hafta iç sahadaki Altay beraberliğiyle sona eren Medipol Başakşehir, 22 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üç sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, Hatayspor karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Son 3 maçından 2'sini kaybeden 26 puanlı Atakaş Hatayspor ise aynı puana sahip İttifak Holding Konyaspor'un averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor.


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