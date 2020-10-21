CAIÇARA SAKATLANDI VE HASTANEYE KALDIRILDI

BAŞAKŞEHİR'İN 31. AVRUPA MAÇI

DEPLASMANDA 16. MÜSABAKA

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 5. MAÇ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçınadeplasmanında çıktı. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı ve Başakşehir ilk maçından puansız ayrıldı.Alman temsilcisine galibiyeti getiren goller, 16. ve 20. dakikalarda İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino'dan geldi. Orijini sol bek olan ve 3'lü savunma ile oynayan RB Leipzig'in sol kanatında oynayan Angelino, son 3 maçında 4 kez ağları sarsmayı başardı.Grubun 2. haftasında Başakşehir evinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacakken, RB Leipzig ise Manchester United deplasmanına konuk olacak.Başakşehir'de sakatlık şoku yaşanıyor. Brezilyalı sağ bek Caiçara, karşılaşmanın 30. dakikasında bir sakatlık geçirdi ve yerde kaldı. Yerini Berkay Özcan'a bırakan başarılı futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Medipol Başakşehir, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 31. karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gole engel olamadı.Turuncu-lacivertli ekip, Leipzig mücadelesi ile Avrupa kupalarında 16. kez deplasmanda ter döktü.Medipol Başakşehir, bu maçla birlikte rakip sahalarda çıktığı 16 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 16 maçta 17 gol atarken, kalesinde 33 gol gördü.Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.İstanbul ekibi, Alman takımlarıyla 5. kez karşı karşıya geldi.Turuncu-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonlarda UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ve Borussia Mönchengladbach ile aynı gruplarda yer aldı.Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda eşleştiği Hoffenheim ile İstanbul'da 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 3-1 yenilmişti. Okan Buruk'un takımı, geçtiğimiz sezon ise Borussia Mönchengladbach ile İstanbul'da 1-1 berabere kalırken, Almanya'da güçlü rakibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.4. dakikada Leipzig'in sağ kanattan geliştirdiği atakta, Mukiele'nin ortasında arka direkte bulunan Angelino'nun vuruşunda Caiçara'ya çarpan topu kaleci Mert Günok iki hamlede kontrol etti.6. dakikada Leipzig'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpasın içinde bulunan Upamecano'nun kafa vuruşunda topu Mert Günok çıkardı.9. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan geliştirdiği ani atakta kaptan Visca topu ceza sahasında bulunan Crivelli'ye gönderdi. Crivelli topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak keleci Gulacsi'de kaldı.16. dakikada Leipzig 1-0 öne geçti. Kevin Kampl'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu penaltı noktası üzerinde bulunan Angelino kontrol etti. Angelino düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.20. dakikada Medipol Başakşehir'de Epureanu kendi yarı sahasında topu Yussuf Poulsen'e kaptırdı. Hızlı hareket eden Poulsen topu Nkunku'ya, Nkunku da ceza sahsında bulunan Angelino'ya gönderdi. Angelino'nun sert şutunda top ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.29. dakikada Nkunku'nun ortaladığı topla sağ çaprazda buluşan Dani Olmo'nun şutunda, keleci Mert Günok tehlikeyi yumruklarıyla uzaklaştırdı.31. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında Visca ceza sahası içinde sürüklediği topa uygun pozisyonda vurdu, ancak kaleci Gulacsi golü önledi.39. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından kaleyi doğrudan gördüğü noktadan attığı şutta meşin yuvarlak Leipzig'in Macar kalecisinin kollarında kaldı.42. dakikada Başakşehir'in ceza sahasına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Türüç'ün doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.52. dakikada Leipzig'in atağında ikinci yarıda oyuna giren Hwang'ın ceza sahasına girdikten sonra attığı şut kaleci Mert Günok kontrol etti.69. dakikada Christopher Nkunku'nun ceza sahasının hemen dışından kaleye attığı şutu Medipol Başakşehir'in tecrübeli kalecisi uzaklaştırdı.81. dakikada Medipol Başakşehir hücumunda Crivelli kafasıyla savunmanın arkasında bulunan Demba Ba'ya topu gönderdi. Demba Ba'nın vuruşunda topu kaleci Peter Gulacsi çıkardı. Ancak hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.90. dakikada Medipol Başakşehir rakip yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Aleksic topu arka direğe gönderdi. Burada boş durumda bulunan Epureanu kafasıyla vurduğu top üstten dışarı gitti.Red Bull ArenaJesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevada (İspanya)Gulacsi, Orban, Upamecano (Dk. 65 Konate) , Halstenberg, Mukiele, Nkunku (Dk. 70 Kluivert), Kampl (Dk. 58 Adams), Angelino, Olmo (Dk. 65 Henrichs), Poulsen, Forsberg (Dk. 46 Hwang)Mert Günok, Caiçara (Dk. 30 Berkay Özcan), Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal ( Dk. 67 Demba Ba, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Aleksic), Visca, Deniz Türüç (Dk. 83. Giuliano), CrivelliDk. 16, Dk. 20 Angelino (Leipzig)Dk. 18 Bolingoli Dk. 43 Rafael, Dk 86 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Nkunku Dk. 41 Upamecano, Dk. 73 Konate, Dk. 39 Henrichs (Leipzig)