Barkley "Yüzüne yumruk atmak istiyorum" dedi, Draymond "Gel de at" dedi

Golden State Warriors forveti Draymond Green, TNT analisti efsane oyuncu Charles Barkley'nin kendisi için "Yüzüne yumruk atmak istiyorum" ifadesine "Bidaha gördüğünde gel at" şeklinde yanıt verdi.
Barkley, Draymond'ın dün gece New Orleans Pelicans'a karşı oynanan Doğu Konferansı Yarı Finalleri 2. maçında yaptığı 'trash-talk'lardan canı sıkılan Barkley, NBA on TNT programında Draymond için "Yüzüne yumruk atmak istiyorum, gerçekten" ifadesini kullanmıştı.
Dün geceki maç sonrası basın toplantısında Draymond, bu ifadeye şu karşılığı verdi: "TV'de bir sürü insan konuşuyor. Gerçek şu ki, eğer bir konuda kendini o kadar güçlü hissediyorsan, beni milyon kere gördün. O kadar güçlüyüm diyorsan, beni gördüğün zaman yumruk atarsın. Eğer gördüğünde o yumruğu atmayacaksan, sus. Bunun bir bilgisayar ekranı arkasında hiç görmeyeceğin birine 'Seni bayıltacağım' demekten hiçbir farkı yok. O beni çoğu kez gördü, bu sene de görecek." "Beni gördüğünde yüzüme yumruğu yapıştır, ne yapacağın kimsenin umurunda değil. Yaşlısın, ve gerçek olan da bu. Beni gördüğünde yumruk atmayacaksan, bu konuyu konuşmayı kes. O kadar."
Barkley, aktif basketbol oynadığı dönemdeki agresif ve fevri hareketleriyle de biliniyordu. 1997 yılında, bir barda otururken bir vatandaşın kendisine buz atması sonrası, kendisini camdan dışarı fırlatmışlığı bulunuyordu.