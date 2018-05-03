Barkley "Yüzüne yumruk atmak istiyorum" dedi, Draymond "Gel de at" dedi

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Golden State Warriors forveti Draymond Green, TNT analisti efsane oyuncu Charles Barkley'nin kendisi için "Yüzüne yumruk atmak istiyorum" ifadesine "Bidaha gördüğünde gel at" şeklinde yanıt verdi.Barkley, Draymond'ın dün gece New Orleans Pelicans'a karşı oynanan Doğu Konferansı Yarı Finalleri 2. maçında yaptığı 'trash-talk'lardan canı sıkılan Barkley, NBA on TNT programında Draymond için "Yüzüne yumruk atmak istiyorum, gerçekten" ifadesini kullanmıştı.Dün geceki maç sonrası basın toplantısında Draymond, bu ifadeye şu karşılığı verdi:Barkley, aktif basketbol oynadığı dönemdeki agresif ve fevri hareketleriyle de biliniyordu. 1997 yılında, bir barda otururken bir vatandaşın kendisine buz atması sonrası, kendisini camdan dışarı fırlatmışlığı bulunuyordu.