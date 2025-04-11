Barış Alper Yılmaz, yine göz hapsinde!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Barış Alper Yılmaz'ı takip eden West Ham, Samsunspor-Galatasaray maçında da milli yıldızı tribünden izleyecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz, yine göz hapsinde!
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11 Nisan 2025 08:42
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu akşam da göz hapsinde olacak...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Barış Alper Yılmaz'ı takip etmişti.

İngiliz ekibinin bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçında da milli yıldızı tribünden izleyeceği öğrenildi.

İZLEYİP RAPOR HAZIRLAYACAKLAR

West Ham United'tan iki yetkilinin Samsun'daki maçta milli yıldızı izleyeceği ve rapor hazırlayacakları belirtildi.

SEZON SONU RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

İngiliz ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalması ve milli yıldız için resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor.

BU SEZON BARIŞ ALPER

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta forma giydi ve 11 gol, 6 asistlik katkı verdi. 

 
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