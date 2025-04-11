Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu akşam da göz hapsinde olacak...EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Barış Alper Yılmaz'ı takip etmişti.
İngiliz ekibinin bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçında da milli yıldızı tribünden izleyeceği öğrenildi.
İZLEYİP RAPOR HAZIRLAYACAKLAR
West Ham United'tan iki yetkilinin Samsun'daki maçta milli yıldızı izleyeceği ve rapor hazırlayacakları belirtildi.
SEZON SONU RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
İngiliz ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalması ve milli yıldız için resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor.
BU SEZON BARIŞ ALPER
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta forma giydi ve 11 gol, 6 asistlik katkı verdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Barış Alper Yılmaz'ı takip etmişti.
İngiliz ekibinin bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçında da milli yıldızı tribünden izleyeceği öğrenildi.
İZLEYİP RAPOR HAZIRLAYACAKLAR
West Ham United'tan iki yetkilinin Samsun'daki maçta milli yıldızı izleyeceği ve rapor hazırlayacakları belirtildi.
SEZON SONU RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
İngiliz ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalması ve milli yıldız için resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor.
BU SEZON BARIŞ ALPER
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta forma giydi ve 11 gol, 6 asistlik katkı verdi.