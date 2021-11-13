Barış Alper Yılmaz, milli formayla ilk maçında!

A Milli Takımımıza ilk kez çağrılan Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık maçına ilk 11'de başladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Barış Alper Yılmaz, milli formayla ilk maçında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2021 19:00
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla bir ilki yaşadı.

Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrasında ilk kez milli takıma çağrılan genç futbolcu, Cebelitarık maçı 11'inde yer alarak ilk kez A Milli Takım formasını giymiş oldu.

Öte yandan U-19 Milli Takımı'nda 6 maçta 1 golü bulunan Yılmaz, Galatasaray formasıyla bu sezon 10 resmi maçta forma giydi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.