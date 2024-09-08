Barış Alper Yılmaz, ileri uçta olmuyor!

A Milli Futbol Takımı'nda son 6 maçta da 11'de sahaya çıkan ve bunların beşinde santrfor oynayan Barış Alper Yılmaz, skora katkıda bulunamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz, ileri uçta olmuyor!
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08 Eylül 2024 12:03
A Milli Futbol Takımı, Galler'den 0-0'lık eşitlikle döndü.

Millilerde santrfor konusu bir kez daha tartışılırken, Vincenzo Montella da "Klasik bir golcüyle oynayıp gol atması ve maçı kaybetmemiz mi? daha memnun ederdi yoksa Herkesin gol atabildiği bir takımın böyle güzel bir turnuva geçirmesi mi?" ifadelerini kullanarak konuya dair cevabını verdi.

GOL, ASİST ÜRETEMEDİ

Millilerde Avrupa Şampiyonası'nın genelinde olduğu gibi bir kez daha Barış Alper Yılmaz santrfor olarak sahaya sürüldü ancak 62. dakikada kırmızı kartla oyundan atılırken beklentinin altında kaldı. Ay-Yıldızlı forma altında son 6 maçta da 11'de oynayan ve bunların 5'ine santrfor olarak Barış'ın golü ya da asisti bulunmuyor.

24 yaşındaki oyuncunun sağ kanatta sağladığı verimlilik ileri uçta karşılık bulmuyor. Barış Alper'in de 9 numaraya alışmakta zorlandığı görüldü.

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