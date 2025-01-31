Barış Alper Yılmaz: 'Hedefimiz değişmedi'

Çok üzgünüz takım olarak. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Avrupa Ligi'nde ilk yenilgimiz. Çok pozisyona girdik. Olmadı. Taraftarlarımız takıma güvensin. İlk 8 olmadı, belki böylesi hayırlıdır." ifadelerini kullandı.



Hedeflerinin değişmediğini söyleyen Barış Alper, "

Galatasaray 'da 2-1 kaybedilen Ajax maçının ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.Çok üzgün olduklarını söyleyen Barış Alper,dedi.