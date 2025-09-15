Barış Alper Yılmaz'dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi: Takipten çıktı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir hamle geldi.
TAKİPTEN ÇIKTI
Fenerbahçe'ye transferi sebebiyle Galatasaray camiasından büyük tepkiler gören Kerem Aktürkoğlu'nu Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından takipten çıkardı.
TAKIM ARKADAŞLARI DA ÇIKARMIŞTI
Daha önce Kerem Aktürkoğlu'nun transferine tepki olarak sarı-kırmızılı kulüpte Yunus Akgün ve Abdulkerim Bardakçı da milli oyuncuyu takipten çıkarmıştı.
