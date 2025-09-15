15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
15 Eylül
Sharjah Cultural Club-Al-Gharafa
16:45
15 Eylül
Al-Wahda-Al Ittihad
19:00
15 Eylül
Al Shorta-Al-Sadd
21:15
15 Eylül
Al Ahli-Nasaf Qarshi
21:15
16 Eylül
Melbourne City FC-Sanfrecce Hiroshima
10:45
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
15 Eylül
FC Ufa-Ural
17:00
15 Eylül
Neftekhimik-FC Yenisey Krasnoyarsk
18:30
15 Eylül
Chornomorets-Chayka
19:00
15 Eylül
Rodina-Fakel Voronej FK
19:30
15 Eylül
FC Tokyo-Tokyo Verdy
13:00
15 Eylül
Wieczysta Krakow-Stal Mielec
20:00
16 Eylül
Ferroviaria-Novorizontino
01:00
16 Eylül
CRB-Amazonas FC
03:30
15 Eylül
Oergryte FF-Umeaa
20:00
15 Eylül
AIK-Brommapojkarna
20:00
15 Eylül
Haecken-IFK Goeteborg
20:10

Barış Alper Yılmaz'dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi: Takipten çıktı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıktı.

calendar 15 Eylül 2025 10:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz'dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi: Takipten çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir hamle geldi.

TAKİPTEN ÇIKTI

Fenerbahçe'ye transferi sebebiyle Galatasaray camiasından büyük tepkiler gören Kerem Aktürkoğlu'nu Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından takipten çıkardı. 



TAKIM ARKADAŞLARI DA ÇIKARMIŞTI

Daha önce Kerem Aktürkoğlu'nun transferine tepki olarak sarı-kırmızılı kulüpte Yunus Akgün ve Abdulkerim Bardakçı da milli oyuncuyu takipten çıkarmıştı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.