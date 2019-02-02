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Barcelona'ya Nou Camp'ta büyük darbe

Barcelona, La Liga'nın 22. haftasında Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona'ya Nou Camp'ta büyük darbe
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02 Şubat 2019 22:31
La Liga'nın 22. haftasında Barcelona, Nou Camp'ta Valencia ile karşı karşıya geldi. Barcelona, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona'nın gollerini 39. dakikada penaltıdan ve 64. dakikada Lionel Messi kaydetti. Valencia'nın gollerini 24. dakikada Kevin Gameiro, 32. dakikada Dani Parejo attı.

Bu sonucun ardından Barcelona La Liga'da puanını 50'ye çıkarırken, Valencia'nın puanı 30 oldu.

Barcelona, ligin 23. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Valencia ise bir sonraki hafta sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek.



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