Barcelona'ya Nou Camp'ta büyük darbe

'nın 22. haftasında, Nou Camp'taile karşı karşıya geldi. Barcelona, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Valencia ile 2-2 berabere kaldı.Barcelona'nın gollerini 39. dakikada penaltıdan ve 64. dakikada Lionel Messi kaydetti. Valencia'nın gollerini 24. dakikada Kevin Gameiro, 32. dakikada Dani Parejo attı.Bu sonucun ardından Barcelona La Liga'da puanını 50'ye çıkarırken, Valencia'nın puanı 30 oldu.Barcelona, ligin 23. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Valencia ise bir sonraki hafta sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek.